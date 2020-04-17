Минобороны: зараженные COVID-2019 нахимовцы не участвовали в подготовке к Параду Победы

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Воспитанники Нахимовского морского училища, у которых подтвердился коронавирус, не принимали участия в подготовке к Параду Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«К участию в проводимых в подмосковном Алабино совместных тренировках парадных расчетов воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не привлекались», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища выявили коронавирус. Заболевшие переведены в один из санаториев Минобороны на карантин, они круглые сутки находятся под наблюдением медиков.

По последним данным, в России зарегистрировано 32 008 случаев заражения коронавирусом, умерли 273 человека, 2 590 вылечились.

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