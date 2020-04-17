В Москве у 31 нахимовца обнаружили COVID-19

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В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища выявили коронавирус, все они в нормальном состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что все заболевшие переведены в один из санаториев Минобороны на карантин, они круглые сутки находятся под наблюдением медиков.

Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации.

Возможной причиной инфицирования называют контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в столице.

К участию в проводимых в подмосковном Алабине совместных тренировках парадных расчетов воспитанники и преподаватели Нахимовского морского училища не привлекались.

16 апреля очаг заболевания был обнаружен среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Среди инфицированных числятся 14 курсантов и 1 преподаватель. В настоящее время учебное заведение находится на карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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