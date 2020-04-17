Госдума повысила штрафы за нарушения порядка воинского учета

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Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушения, касающиеся воинского учета для граждан России, сообщает ТАСС.

Законопроектом вносятся поправки в КоАП РФ, штрафы увеличатся с 1000 до 3000 рублей, как для призывников, не ставших на учет по месту проживания, так и для сотрудников военкомата, которые не вручают молодым людям повестки. Аналогичные взыскания вводятся также для медико-социальных служб, которые не предоставили военкоматам списки людей с инвалидностью, и призывников, потерявших или испортивших приписные свидетельства.

Также ужесточается наказание для сотрудников вузов и колледжей, которые должны уведомлять военкоматы о принятых или отчисленных студентах, но не делающих этого. Штраф в таких случаях вырастет до 5000 рублей.

Кроме того, с двух до трех лет увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области воинского учета.

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