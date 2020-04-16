Кремль попросит иностранных лидеров приехать на перенесенный Парад Победы
Кремль попросит иностранных лидеров, приглашенных в Москву на Парад Победы, перенести визиты на более поздний срок, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Да, это так», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы из-за коронавируса.
В России коронавирусом заразились почти 28 тысяч, скончались 232 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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