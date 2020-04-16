Сестра курсанта из Тюмени сообщила подробности о вспышке коронавируса в училище

Сестра курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВИККУ) рассказала «Газете.Ru» подробности о вспышке коронавирусной инфекции в училище.

По словам девушки, сейчас все курсанты изолированы в казармах, чтобы минимизировать возможность распространения вируса.

«Заразившихся всех увезли. Остальных курсантов изолируют в казармах», — сказала девушка.

Она добавила, что после начала эпидемии курсантам запретили покидать расположение части. При этом офицеры и персонал учебного заведения в город выходили.

«Во время пандемии их массово заперли на территории училища, вместо того, чтобы распустить по отпускам. Но сами офицеры и персонал спокойно передвигались во внерабочее время по городу, рискуя заразиться и занести вирус на закрытую территорию», — пояснила собеседница издания.

Ранее заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевких заявила, что в ТВИККУ был обнаружен «серьезный очаг» заражения коронавирусом.

По данным Минобороны РФ, из училища были госпитализированы 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник. Их состояние не вызывает опасений. Предварительной причиной инфицирования стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища, подчеркнули в ведомстве.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Второй очаг за сутки»: коронавирус добрался до курсантов