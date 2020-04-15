Коронавирус выявили у 668 моряков «Шарль де Голля»
В министерстве обороны Франции рассказали, что положительный результат теста на новый тип коронавируса COVID-19 показали анализы у моряков с авианосца «Шарль де Голль». Об этом сообщает BFMTV.
Всего тестирование на коронавирус прошли 1767 военных. Инфицированными оказали 668 моряков.
Среди зараженных 31 человек был доставлен в военный госпиталь, расположенный в Тулоне. В минобороны уточнили, что один из пациентов помещен в реанимацию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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