Коронавирус выявили у 668 моряков «Шарль де Голля»

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В министерстве обороны Франции рассказали, что положительный результат теста на новый тип коронавируса COVID-19 показали анализы у моряков с авианосца «Шарль де Голль». Об этом сообщает BFMTV.

Всего тестирование на коронавирус прошли 1767 военных. Инфицированными оказали 668 моряков.

Среди зараженных 31 человек был доставлен в военный госпиталь, расположенный в Тулоне. В минобороны уточнили, что один из пациентов помещен в реанимацию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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