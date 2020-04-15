Названы возможные даты проведения обмена пленными между Киевом и Донбассом

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Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал возможные даты обмена пленными между Киевом и Донбассом. Об этом сообщает Hromadske.

Он отметил, что обмен может состояться в четверг, 16 апреля, или в пятницу, 17 апреля.

Министр добавил, что обмен «десятков людей» пройдет в двух точках.

«Обмен должен состояться, как мы ранее сообщали, до Пасхи, то есть в рабочие дни, их осталось два - четверг и пятница», — заключил Резников.

В конце марта 2020 года омбудсмен ДНР Дарья Морозова уведомила, что ДНР во время переговоров контактной группы 26 марта предложила Киеву устроить обмен пленными в Донбассе по формуле «10 на 8». По ее словам, в тот момент Украина не приняла данное предложение.