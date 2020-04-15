Путин не принимал решение о привлечении врачей Минобороны к борьбе с COVID-19

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Президент России Владимир Путин пока не принимал решение относительно привлечения медперсонала Министерства обороны для помощи гражданским специалистам во время распространения коронавирусной инфекции в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее российский лидер заявлял, что при необходимости для борьбы с COVID-19 могут быть привлечены врачи ВС РФ.

По словам Пескова, президент имел в виду уже имеющийся у военных специалистов опыт, который они наработали в том числе в горячих точках, который «может быть применен там, где это потребуется».

«Каких-либо решений на этот счет не принималось и не озвучивалось президентом России», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что Путин говорил исключительно о медицинских специалистах Минобороны России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 24 490 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.

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