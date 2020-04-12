Террористы пообещали освободить 20 афганских правительственных заключенных

Представитель террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России) анонсировал, что боевики освободят 12 апреля 20 афганских правительственных заключенных, передает Reuters.

Агентство отмечает, что это станет первой передачей с начала мирного процесса в Афганистане.

«Сегодня 20 заключенных администрации Кабула будут освобождены и переданы», — говорится в сообщении.

Известно, что афганское правительство освободило уже около 300 заключенных талибов в рамках обмена после февральского пакта между Соединенными Штатами и талибами.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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