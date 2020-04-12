Число заразившихся COVID-19 на авианосце ВМС США увеличилось до 550
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 cреди членов экипажа авианосца ВМС США »Теодор Рузвельт» выросло до 550.
Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на заявление командования Военно-морских сил США.
До этого было известно о 150 зараженных военных, служащих на авианосце »Теодор Рузвельт».
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