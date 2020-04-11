Военный ансамбль ЦВО спел о коронавирусе
Минобороны опубликовало в YouTube песни о борьбе с новым типом коронавируса COVID-19, которую исполнили артисты Центрального военного округа.
Отмечается, что ролик был записан в Екатеринбурге.
В своей песне артисты призвали российских граждан соблюдать установленные правила самоизоляции, а также не падать духом в период пандемии.
За основу в песне была взята композиция «Музыкантский спецназ» Александра Розенбаума.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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