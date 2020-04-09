Шойгу попросил Чехию передать России снесенный памятник маршала Конева

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Министр обороны Сергей Шойгу попросил Чехию передать России памятник маршала Ивана Конева, который накануне демонтировали. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ведомства направил чешскому коллеге Лубомиру Метнару письмо с просьбой как можно скорее передать монумент. Министр отметил, что российская сторона готова взять на себя все расходы по транспортировке памятника.

Шойгу также выразил сожаление действиям властей района Прага-6, которые накануне 75-ой годовщины победы над фашизмом, сняли памятник герою и освободителю Европы и самой Праги.

Министр напомнил, что Конев освободил и сохранил жизни сотни тысяч чехов.

Памятник маршалу поставили на средства жителей Праги в благодарность за то, что маршал приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

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