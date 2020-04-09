Шойгу попросил Чехию передать России снесенный памятник маршала Конева
Министр обороны Сергей Шойгу попросил Чехию передать России памятник маршала Ивана Конева, который накануне демонтировали. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава ведомства направил чешскому коллеге Лубомиру Метнару письмо с просьбой как можно скорее передать монумент. Министр отметил, что российская сторона готова взять на себя все расходы по транспортировке памятника.
Шойгу также выразил сожаление действиям властей района Прага-6, которые накануне 75-ой годовщины победы над фашизмом, сняли памятник герою и освободителю Европы и самой Праги.
Министр напомнил, что Конев освободил и сохранил жизни сотни тысяч чехов.
Памятник маршалу поставили на средства жителей Праги в благодарность за то, что маршал приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.
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