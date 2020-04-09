Путин: Россия поставила за рубеж военную технику на $15 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в 2019 году поставила за рубеж военную продукцию более чем на $15 млрд и обновила портфель заказов на $55 млрд, сообщает ТАСС.
«Несмотря на в целом неблагоприятную конъюнктуру, на жесткое противодействие конкурентов, система военно-технического сотрудничества с иностранными государствами функционировала успешно», — заявил президент.
Он также отметил, что планы по поставкам отечественной военной продукции были превышены на 2% от планируемого объема.
«В числе партнеров — около ста стран мира», — добавил Путин.
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