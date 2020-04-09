Мединский призвал не отменять салют на годовщину Победы

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Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что нельзя из-за коронавируса отменять праздничные салюты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ее основным сражениям. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, салюты являются данью уважения всем ветеранам и должны состояться.

«Было бы правильно вспоминать, через какие испытания, через какие беды, через какие страдания прошли наши деды и прадеды <...> И вспоминать это сейчас, в юбилейный год, праздничными салютами 9 мая, мне кажется, и по-человечески, и по-сыновьи очень верно», — сказал Мединский.

Он также отметил, что ситуация с пандемией коронавируса не такая страшная по сравнению с тем, что довелось пережить людям, заставшим войну.

«Все наши беды — это ничто по сравнению с тем, через что прошли наши люди в годы Великой Отечественной войны», — добавил Мединский.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение об отмене парада Победы или проведению его в другой форме из-за пандемии коронавируса пока не принято.

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