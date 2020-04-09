Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

Поставка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» в Воздушно-космические силы России планируется на 2024 год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В настоящее время проводятся испытания самолета, они идут в соответствии с графиком, заявил источником.

А-100 оснащен новейшим радиотехническим оборудованием, которое позволяет быстро увеличить радиолокационное поле в установленном направлении. Кроме того, что комплекс можно применять в управлении авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

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