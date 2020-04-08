Аравийская коалиция объявила перемирие в Йемене
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Коалиция во главе с Саудовской Аравией останавливает военные действия в Йемене сроком на две недели. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» ссылаясь на официального представителя командования аравийского альянса полковника Турки аль-Малика.
Отмечается, что перемирие объявлено с целью создания в стране условий для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ранее стало известно, что оно начнет действовать с четверга, 9 апреля.
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