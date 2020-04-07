В России закончили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

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Самоходная атомная пушка САУ 2С7 «Пион» (2С7М «Малка») во время военных маневров российских и... Самоходная атомная пушка САУ 2С7 «Пион» (2С7М «Малка») во время военных маневров российских и...
Самоходная атомная пушка САУ 2С7 «Пион» (2С7М «Малка») во время военных маневров российских и...
Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Россия завершила модернизацию одной из мощнейших пушек мира 2С7М «Малка», рассказали РИА «Новости» в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», который входит в Ростех.

Как отмечается, самоходная пушка пережила капитальный ремонт и теперь первый образец готов к отправке в войска РФ. Известно, что были усовершенствованы приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи, радиостанция, а также заменены коробки передач, агрегаты энергообеспечения, а все импортные комплектующие заменены на отечественные.

«Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность», — добавили в пресс-службе.

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