В России закончили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Россия завершила модернизацию одной из мощнейших пушек мира 2С7М «Малка», рассказали РИА «Новости» в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», который входит в Ростех.

Как отмечается, самоходная пушка пережила капитальный ремонт и теперь первый образец готов к отправке в войска РФ. Известно, что были усовершенствованы приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи, радиостанция, а также заменены коробки передач, агрегаты энергообеспечения, а все импортные комплектующие заменены на отечественные.

«Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность», — добавили в пресс-службе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»

— Минобороны показало кадры с испытаний пушек 2С7М «Малка»