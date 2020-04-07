В России закончили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
close
Россия завершила модернизацию одной из мощнейших пушек мира 2С7М «Малка», рассказали РИА «Новости» в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод», который входит в Ростех.
Как отмечается, самоходная пушка пережила капитальный ремонт и теперь первый образец готов к отправке в войска РФ. Известно, что были усовершенствованы приборы наблюдения, аппаратура внутренней связи, радиостанция, а также заменены коробки передач, агрегаты энергообеспечения, а все импортные комплектующие заменены на отечественные.
«Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность», — добавили в пресс-службе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан»