Европейские страны создадут военную группу для борьбы с коронавирусом

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Страны Европейского союза захотели создать совместную военную оперативную группы, призванную противостоять и бороться с коронавирусом. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

На онлайн пресс-конференции он заявил, что европейские государства провели переговоры и обсудили возможность использования военной компетентности для обмена сведений между странами. В связи с этом он не исключил в ближайшее время создания оперативной группы в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военных.

«Это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к нему», — добавил Боррель.

Заключая, он отметил, что европейские страны должны объединиться в борьбе с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В настоящее время вирусом заразились более 1,3 млн человек, при этом вылечились свыше 277 тыс. человек, а погибли — 74 410.

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