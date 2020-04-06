Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом

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Коронавирусом COVID-19 заразились уже больше тысячи военнослужащих США. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона.

Число зараженных в рядах американской армии выросло до 1132.

Как уточняется, в Национальной гвардии США инфекция обнаружена у 303 человек. При этом самое большое число зараженных выявлено в ВМС США. Там вирус подхватил 431 человек, в том числе 150 служащих на авианосце »Теодор Рузвельт».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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