Международный военно-морской парад на Филиппинах отложен из-за коронавируса
Международный военно-морской парад и Военно-морской симпозиум стран западной части Тихого океана (WPNS) переносятся из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает издание Inquirer со ссылкой на начальника военно-морского флота вице-адмирала Джованни Карло Бакордо.
Проведение мероприятий было запланировано на май 2020 года, новая дата на данный момент не установлена.
В параде должны были принять участие корабли из 17 стран мира, среди которых Россия, США и Япония. Организацией парада впервые занимались Филиппины.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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