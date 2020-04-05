Международный военно-морской парад на Филиппинах отложен из-за коронавируса

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Международный военно-морской парад и Военно-морской симпозиум стран западной части Тихого океана (WPNS) переносятся из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает издание Inquirer со ссылкой на начальника военно-морского флота вице-адмирала Джованни Карло Бакордо.

Проведение мероприятий было запланировано на май 2020 года, новая дата на данный момент не установлена.

В параде должны были принять участие корабли из 17 стран мира, среди которых Россия, США и Япония. Организацией парада впервые занимались Филиппины.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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