В Афганистане задержан глава ячейки ИГ**
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Глава ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)задержан спецслужбами Афганистана, сообщил представитель совета национальной безопасности страны Джавид Фейсал на своей странице в Twitter.
В ходе комплексной операции был задержан гражданин Пакистана Аслам Фаруки, возглавляющий ячейку террористической организации, действующей на афганской и пакистанской территории, говорится в заявлении.
При первичном расследовании задержанный признался в наличии связей ячейки с местными спецслужбами, отметил Фейсал.
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