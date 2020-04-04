В Афганистане задержан глава ячейки ИГ**

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Глава ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)задержан спецслужбами Афганистана, сообщил представитель совета национальной безопасности страны Джавид Фейсал на своей странице в Twitter.

В ходе комплексной операции был задержан гражданин Пакистана Аслам Фаруки, возглавляющий ячейку террористической организации, действующей на афганской и пакистанской территории, говорится в заявлении.

При первичном расследовании задержанный признался в наличии связей ячейки с местными спецслужбами, отметил Фейсал.

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