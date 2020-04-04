Россия будет следить за военной операцией Евросоюза в Средиземном море
Российская сторона будет наблюдать за результатами военной операции Евросоюза в Средиземном море, сообщается в официальном комментарии департамента информации и печати российского министерства иностранных дел.
МИД принял к сведению информацию о запуске европейской операции «Ирини», целью которой является содействие соблюдению оружейного эмбарго в отношении Ливии, говорится в заявлении. Отмечается, что предыдущая операция Евросоюза «София», силами которой проводились отдельные досмотры подозрительных судов, показала низкую эффективность.
«Будем внимательно наблюдать за тем, насколько результативной станет «Ирини», в особенности на фоне эскалации конфликта в Ливии и сообщений о росте нарушений оружейного эмбарго ООН», – указано в комментарии.
В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
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