Россия будет следить за военной операцией Евросоюза в Средиземном море

<img src="//img.gazeta.ru/files3/459/12505459/RIAN_5919471.HR-pic905-895x505-12324.jpg">

Российская сторона будет наблюдать за результатами военной операции Евросоюза в Средиземном море, сообщается в официальном комментарии департамента информации и печати российского министерства иностранных дел.

МИД принял к сведению информацию о запуске европейской операции «Ирини», целью которой является содействие соблюдению оружейного эмбарго в отношении Ливии, говорится в заявлении. Отмечается, что предыдущая операция Евросоюза «София», силами которой проводились отдельные досмотры подозрительных судов, показала низкую эффективность.

«Будем внимательно наблюдать за тем, насколько результативной станет «Ирини», в особенности на фоне эскалации конфликта в Ливии и сообщений о росте нарушений оружейного эмбарго ООН», – указано в комментарии.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Принуждение к миру»: чем обернется война в Ливии

— ООН: Ливия нуждается в прекращении боев и возобновлении мирного процесса