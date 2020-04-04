В Сербию прибыл шестой самолет ВКС России для помощи в борьбе с COVID-19

Шестой российский военный самолет прилетел в Сербию для помощи этой стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Как стало известно, на аэродром «Батайница», находящийся в 20 км северо-западнее от Белграда, прибыл самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Отмечается, что этим воздушным судном на место были доставлены российские военные специалисты, а также оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Россия направит в Сербию 11 самолетов с врачами и техникой для помощи в борьбе с коронавирусом.

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