Генсек ООН предложил распространить идлибское перемирие на всю Сирию

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Все стороны вооруженного противостояния в Сирии должны прекратить боевые действия и обеспечить гуманитарные коридоры для доставки продуктов, оборудования и лекарств, необходимых для борьбы с коронавирусом в стране, передает ТАСС слова генсека ООН Антониу Гутерриша с его выступления на пресс-конференции.

«Необходимо достичь постоянного прекращения огня по всей стране, которое позволит получить гуманитарный доступ к людям, страдающим десятилетия», — сказал он.

Гуттериш также заявил, что в настоящее время перемирие, которое обеспечивают Россия и Турция в сирийском Идлибе, соблюдается полностью. Он также напомнил, что в стране уже зафиксирована первая смерть от коронавируса, и ситуация может усугубиться.

5 марта на встрече в Москве президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган подписали документ о создании коридора безопасности и прекращении боевых действий в Идлибе с 6 марта.

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