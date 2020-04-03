Генсек ООН предложил распространить идлибское перемирие на всю Сирию
Все стороны вооруженного противостояния в Сирии должны прекратить боевые действия и обеспечить гуманитарные коридоры для доставки продуктов, оборудования и лекарств, необходимых для борьбы с коронавирусом в стране, передает ТАСС слова генсека ООН Антониу Гутерриша с его выступления на пресс-конференции.
«Необходимо достичь постоянного прекращения огня по всей стране, которое позволит получить гуманитарный доступ к людям, страдающим десятилетия», — сказал он.
Гуттериш также заявил, что в настоящее время перемирие, которое обеспечивают Россия и Турция в сирийском Идлибе, соблюдается полностью. Он также напомнил, что в стране уже зафиксирована первая смерть от коронавируса, и ситуация может усугубиться.
5 марта на встрече в Москве президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган подписали документ о создании коридора безопасности и прекращении боевых действий в Идлибе с 6 марта.
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