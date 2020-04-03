Преподавателя суворовского училища под Пермью госпитализировали с подозрением на COVID-19
Из поселка Звездный Пермского края, где находится суворовское военное училище Министерства обороны России, госпитализирован воспитатель военного учреждения с подозрением на заражение новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, 2 апреля педагог, который находится на самоизоляции с 27 марта, сдал первый тест на коронавирусную инфекцию, результаты которого оказались положительными.
Пробы второго теста направлены в московскую лабораторию. Мужчину отправили на изоляцию в больницу.
После режима самоизоляции преподаватель с коллегами и курсантами не контактировал, тесты на коронавирус, взятые у родственников, показали отрицательный результат.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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