Преподавателя суворовского училища под Пермью госпитализировали с подозрением на COVID-19

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Из поселка Звездный Пермского края, где находится суворовское военное училище Министерства обороны России, госпитализирован воспитатель военного учреждения с подозрением на заражение новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, 2 апреля педагог, который находится на самоизоляции с 27 марта, сдал первый тест на коронавирусную инфекцию, результаты которого оказались положительными.

Пробы второго теста направлены в московскую лабораторию. Мужчину отправили на изоляцию в больницу.

После режима самоизоляции преподаватель с коллегами и курсантами не контактировал, тесты на коронавирус, взятые у родственников, показали отрицательный результат.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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