Российский Ил-76 с вирусологами вылетел в Сербию для борьбы с коронавирусом
Первый Ил-76 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусом вылетел в Сербию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Отмечается, что самолет доставит на аэродром Батайница группу медиков, а также оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.
Ранее российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения.
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