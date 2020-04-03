В ОКС назвали срок передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» флоту

<img src="//img.gazeta.ru/files3/73/12048073/upload-RIAN_5686298.HR-pic905-895x505-96918.jpg">

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал о сроках передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» флоту. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, пожар на авианосце не отразится на сроках его сдачи. Корабль передадут флоту после ремонта и модернизации в 2022 году.

Пожар на авианосце произошел 12 декабря. В результате инцидента погибли два человека, еще 14 пострадали.

До этого Рахманов сообщил, что ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» превысит 300 млн рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара

— В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара