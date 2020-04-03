В ОКС назвали срок передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» флоту
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Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал о сроках передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» флоту. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, пожар на авианосце не отразится на сроках его сдачи. Корабль передадут флоту после ремонта и модернизации в 2022 году.
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. В результате инцидента погибли два человека, еще 14 пострадали.
До этого Рахманов сообщил, что ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» превысит 300 млн рублей.
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