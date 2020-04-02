Главы МИД стран-участниц НАТО согласовали расширение миссии в Ираке

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Главы МИД стран — членов НАТО во врем видеоконференции согласовали расширение миссии Североатлантического альянса в Ираке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генсека организации Йенса Столтенберга.

По его словам, министры иностранных дел решили активизировать миссию альянса по обучению в Ираке, включить «в ее рамки некоторые мероприятия подготовки, которые проводила международная коалиция», в частности «подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции».

Как отметил Столтенберг расширение миссии выполняется в координации с иракскими властями Ирака и международной коалицией во главе с США.