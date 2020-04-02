В армии России проведено более 4,2 тысячи тестов на коронавирус

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В Вооруженных силах России проведено почти 4,2 тысячи тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом Минообороны сообщает на своей странице в Twitter.

Отмечается, что проведено 4187 тестирований. Случаев заражения COVID-19 нет.

Известно, что в ВС РФ действуют девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки, развернуто 15 мобильных комплексов по обнаружению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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