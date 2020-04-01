В НАТО оценили помощь России в борьбе с коронавирусом в Италии

Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг оценил помощь российской стороны в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул важность того, что страны помогают друг другу на фоне пандемии коронавируса и международного кризиса.

Столтенберг отметил, что каждая страна вправе сама решать, кому помогать и какую помощь оказывать.

О том, что Россия поможет Италии бороться со стремительно распространяющейся там коронавирусной инфекцией, 21 марта в ходе телефонного разговора договорились российский президент Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Р 24 марта в Италию прибыл последний самолет российских ВКС с военными специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусом.

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