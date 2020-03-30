Судно со стартовой платформой проекта «Морской старт» прибыло в воды РФ

Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта космодрома «Морской старт» оказалось в российских водах, ожидается его прибытие в порт Славянка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя группы оформления судов в морском терминале приморского порта Славянка.

Ожидается, что корабль будет на месте в 22.00 (15.00 мск).

«Судно встанет на рейде, вероятно, во вторник платформу отведут на территорию (Славянского судоремонтного) завода», — сказал представитель.

Ранее в Славянку приплыло командное судно, с которого ведется управление космодромом и подготовка к пуску. До этого оба корабля находились в Лонг-Бич в США.

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