Российские военные провели учение по локализации ЧС при вирусной угрозе

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Российские военные прошли трехдневное обучение в Самарской области на случай угрозы распространения вирусных инфекций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В учениях поучаствовали более 600 человек: военные медики, специалисты радиационной, химической, биологической защиты, а также инженерные войска и подразделение материально-технического обеспечения и военной полиции. Кроме того, были задействованы 150 единиц спецтехники.

В рамках учений войска повышали уровень готовности к выполнению ряда задач при локализации ЧС, связанных с угрозой заражения и распространения инфекций.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России заразились вирусом более 1,5 тыс. человек, при этом вылечились 64 человека, а умерли — 9.

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