Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
«Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря», — сказано в сообщении.
Ранее Корейская Народная Демократическая Республика запускала снаряд в Японское море 21 марта.
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