Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря», — сказано в сообщении.

Ранее Корейская Народная Демократическая Республика запускала снаряд в Японское море 21 марта.

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