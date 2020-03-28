Российские врачи начали борьбу с коронавирусом в Ломбардии

Военные вирусологи из России начали действия против коронавируса в медучреждениях итальянской провинции Ломбардия, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«28 марта российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия», — сказали в ведомстве.

Ранее Россия направила в Италию 15 самолетов с врачами и оборудованием, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

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