Прекращены поиски пилота Су-27 в Черном море

Мероприятия по поиску летчика истребителя Су-27, который разбился в Черном море, были прекращены. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства уточнил, что поиски самого военного самолета будут продолжены, но под водой.

«Все ушли из района поиска. Поиски закончены. Больше на поверхности искать не будут», — заключил собеседник.

Самолет Су-27 потерпел крушение в среду, 25 марта, вечером. Как стало известно ранее, истребитель пропал с радаров во время плановых учений.

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