К поискам летчика Су-27 могут привлечь еще четыре корабля и судно
Поиски летчика разбившегося вечером в среду в Черном море истребителя Су-27 продолжаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что поисково-спасательные мероприятия проходят в трех районах акватории моря. Их общая площадь составляет около 350 квадратных миль.
После доразведки информация о зарегистрированном ранее сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
В Минобороны добавили, что в ближайшее время к поисковой операции планирует привлечь еще четыре корабля и одно судно. До этого в районе начали поиски с вертолета и спасательного судна «Спасатель Демидов». Также были задействованы три военных корабля.
Самолет Су-27 потерпел крушение накануне вечером. Как стало известно ранее, истребитель пропал с радаров во время плановых учений.
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