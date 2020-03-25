Путин поручил проверить ВС для повышения готовности к борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил провести проверку в Вооруженных силах страны для повышения готовности к борьбе с последствиями коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
По словам главы ведомства Сергея Шойгу, проверка начнется в среду, 25 марта. Она будет проводиться в органах военного управления, соединениях, воинских частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войсках и отдельных организациях медицинского обеспечения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом нового типа. 29 человек уже вылечились.
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