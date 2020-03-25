Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, испытательные пуски «Циркона» с подводных лодок начнутся параллельно с продолжающимися запусками с фрегата «Адмирал Горшков». При этом первые стрельбы будут проведены из надводного положения.

Старт испытаний «Циркона» с подлодок запланирован на 2020 год, отметили источники, однако точные сроки названы не были.

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