Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, испытательные пуски «Циркона» с подводных лодок начнутся параллельно с продолжающимися запусками с фрегата «Адмирал Горшков». При этом первые стрельбы будут проведены из надводного положения.
Старт испытаний «Циркона» с подлодок запланирован на 2020 год, отметили источники, однако точные сроки названы не были.
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