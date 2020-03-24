Новые испытания баллистических ракет КНДР обеспокоили Францию

Министерство иностранных дел Франции выразило обеспокоенность в связи с новыми испытаниями баллистических ракет КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что испытания прошли в субботу, 21 марта.

В ведомстве подчеркнули, что испытания подрывают безопасность и стабильность в регионе, а также нарушают резолюции Совбеза ООН.

Также МИД Франции обратился к Северной Корее с призывом полностью уничтожить «свои программы по оружию массового уничтожения и баллистических снарядов».

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