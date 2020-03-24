В МИД РФ поддержали призыв генсека ООН о прекращении военных действий из-за пандемии
Министерство иностранных дел России прокомментировало слова генсека ООН Антониу Гутерриша, призвавшего прекратить все военные действия из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве поддержали заявление Гутерриша, а также повторно призвали стороны вооруженных конфликтов прекратить свои действия незамедлительно.
Диппредставительство порекомендовало ввести на территориях «режим прекращения огня и гуманитарную паузу».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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