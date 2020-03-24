Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Японским морем
close
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) совершили полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.
Как отмечается, полет длился более девяти часов.
На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители F-2 ВВС Японии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Два Ту-142 морской авиации РФ выполнили полет над Тихим и Северным Ледовитым океанами
— Два ракетоносца Ту-160 в ходе учений выполнили перелет на Чукотку
— Самолеты ТУ-142 выполнили учебный полет над Норвежским и Баренцевым морями