Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) совершили полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Как отмечается, полет длился более девяти часов.

На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители F-2 ВВС Японии.

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