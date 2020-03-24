Шойгу проверился на коронавирус после поездки в Сирию

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Министр обороны России Сергей Шойгу прошел тест на коронавирус после поездки в Сирию. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Кроме того, вместе с ним медицинские проверки прошли все участники делегации. Все результаты оказались отрицательными.

Также врачи проверили температуру всем членам делегации министерства обороны, а также членам экипажа.

Отмечается, что в Сирии Шойгу был накануне в ходе рабочей поездки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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