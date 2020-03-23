Россия и Турция провели второе патрулирование на трассе М-4 в Сирии
close
Россия и Сирия провели второе патрулирование на трассе М-4, связывающую города Алеппо и Латакию, в сирийской провинции Идлиб, пишет ТАСС.
Отмечается, что Турция пообещала нейтрализовать радикальны экстремистов, мешающих патрулированию.
5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, а также создание коридора безопасности шириной 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские военные продолжили патрулирование в Сирии
— Российские военные помогли в восстановлении мечети в Сирии
— Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций