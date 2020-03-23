Россия и Турция провели второе патрулирование на трассе М-4 в Сирии

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Россия и Сирия провели второе патрулирование на трассе М-4, связывающую города Алеппо и Латакию, в сирийской провинции Идлиб, пишет ТАСС.

Отмечается, что Турция пообещала нейтрализовать радикальны экстремистов, мешающих патрулированию.

5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, а также создание коридора безопасности шириной 6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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