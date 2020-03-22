Минобороны Словакии не стремится к «аду» в отношениях с Россией

Словакия стремится иметь взвешенные отношения со всеми странами, включая Россию, заявил новый министр обороны страны Ярослав Надь в интервью газете Pravda.

По словам министра, люди, уверенные в стремлении Словакии создать «ад» в отношениях с Россией, ошибаются.

«Если к нам будут относиться дружественно и ответственно, то и мы будет относиться к партнерам таким же образом», – отметил Надь.

При этом он подчеркнул, что если Словакия почувствует давление со стороны России, она сможет ответить.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Словакия призвала усилить давление на РФ ради встречи «нормандской четверки»