Минобороны Словакии не стремится к «аду» в отношениях с Россией
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Словакия стремится иметь взвешенные отношения со всеми странами, включая Россию, заявил новый министр обороны страны Ярослав Надь в интервью газете Pravda.
По словам министра, люди, уверенные в стремлении Словакии создать «ад» в отношениях с Россией, ошибаются.
«Если к нам будут относиться дружественно и ответственно, то и мы будет относиться к партнерам таким же образом», – отметил Надь.
При этом он подчеркнул, что если Словакия почувствует давление со стороны России, она сможет ответить.
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