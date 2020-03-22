КНДР устроила испытания новых тактических управляемых ракет

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КНДР запустила две новые тактические управляемые ракеты из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто, тем самым испытав их, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

«Цель показательной стрельбы заключается в том, чтобы еще раз подтвердить тактическое свойство и мощность новой оружейной системы, поставляемой на вооружение в войсковые части Корейской народной армии», — указано в сообщении агентства.

Там отметили, что пуски отчетливо показали особенности данных ракет, в том числе «по-разному определенные траектории полета и углы падения, точность попадания в цель и мощность боеголовки».

По словам лидера республики Ким Чен Ына, который присутствовал на запусках снарядов, новые и находящиеся в разработке оружейные системы внесут «решающий вклад» в «эпохальное изменение оборонной стратегии» КНДР.

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