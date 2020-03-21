Япония: КНДР выпустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

<img src="//img.gazeta.ru/files3/397/12339397/upload-RTX6UDCX-pic905-895x505-59682.jpg">

Два снаряда, запущенных Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР) в сторону Японского моря, скорее всего являются баллистическими ракетами, считает правительство Японии. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что снаряды упали за пределами японской экономической зоны.

Ранее сообщалось, что КНДР выпустила неустановленный снаряд в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, было выпущено два снаряда, запуск производился с территории провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе Северной Кореи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря