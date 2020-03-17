Следствие заинтересовалась обнародованными данными о латышских легионерах СС

Следователи начали изучать данные историков о ветеранах Латышского легиона СС, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов. Об этом сообщила РИА «Новости» официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, представленные детальные данные позволяют провести поисковые мероприятия и установить причастность людей к преступлениям против человечности. При этом ряд указанных в докладе лиц уже привлекались к уголовной ответственности военными трибуналами в 40-50-х годах.

«В общей сложности нами проверяются более 50 лиц... среди них — и легионеры Латышского легиона СС», — добавила Петренко.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили ряд совершенных преступлений во времена Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав латышского легиона СС. Удалось установить имена живых 96 ветеранов Латышского легиона СС, проживающих в Британии, США, Канаде, Австралии, Латвии, Аргентине и Бразилии.

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