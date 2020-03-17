Плавучий космодром «Морской старт» прибыл в порт Приморья

Cборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» Sea Launch Commander приплыло в порт Славянка в Приморье. Об этом следует из данных на сайте мониторинга движения судов marinetraffic.com.

По его данным, корабль оказался в приморском порту в 8.33 по местному времени (1.33 мск).

Sea Launch Commander покинуло порт Лонг-Бич в Лос-Анджелесе 28 февраля.

Как сообщает РИА «Новости», судно будет пришвартовано на Славянском судоремонтном заводе.

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