Индия получит от России С-400 до конца 2024 года

Индия до конца 2024 года получит от России все предусмотренные контрактом системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрия Шугаева.

По его словам, реализация поставки идет по графику. Поставка первого полкового комплекта будет осуществлена до конца 2021 года.

«Все системы планируем поставить до конца 2024 года», — сказал Шугаев.

Он также отметил, что поставка может осуществиться и раньше, и добавил, что в рамках контракта локализация производства в Индии не предусмотрена.

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