США планируют подключить Китай к переговорам по ДСНВ

Власти США планируют подключить Китай к переговорам по Договору о сокращению стратегических наступательных вооружений. Об этом американский посол в России Джон Салливан заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что по данному вопросу идут переговоры с российскими коллегами.

Посол выразил мнение, что усиление военной мощи КНР представляет опасность не только для США, но и России.

«Поэтому мы считаем, что включение Китая в переговоры по стратегической безопасности отвечает не только нашим интересам, но и интересам России», — заключил Салливан.

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